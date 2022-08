Corinthians-Flamengo: duelo de titãs em brasileiro na Libertadores

CÓD 195 Corinthians 3.03 Empate 3.01 Flamengo 2.4

Duelo de titãs em brasileiro na Libertadores, com Corinthians e Flamengo a encontrarem-se na madrugada de quarta-feira em São Paulo para uma partida da 1.ª mão dos quartos-de-final da prova que promete emoções fortes de princípio a fim.A atuar em casa, o Corinthians de Vítor Pereira entra em campo vindo de uma sequência recente com cinco vitórias nos últimos dez jogos - empatou um e perdeu os outros quatro. Já o Flamengo, olhando aos mesmos dez últimos encontros, venceu oito, empatou um e perdeu outro. Curiosamente, essa derrota foi diante deste Timão, no duelo da Série A do Brasileirão a 10 de julho.Esse jogo, que terminou em 1-0, foi o único dos últimos seis no qual não foi o Flamengo a primeira equipa a marcar, tendo também sido um dos dois dos últimos sete nos quais não houve golos de ambas as equipas.