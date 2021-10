Corinthians-Fluminense: duelo de históricos no Brasileirão

Duelo de históricos na 26.ª jornada do Brasileirão, com o Corinthians a receber na madrugada de quinta-feira a visita do Fluminense, numa partida que colocará frente a frente o 6.º e o 9.º colocados, respetivamente.



Com 37 pontos, fruto de 9 vitórias, 10 vitórias e 6 empates, o Timão tem 27 golos marcados e 23 sofridos até ao momento, chegando a este jogo na sequência da única derrota sofrida nos últimos dez jogos - nos outros nove venceu cinco e empatou quatro. A turma paulista leva sete jogos seguidos a sofrer golo, sendo que em quatro dos últimos cinco foi a primeira a encaixar.



Quanto ao Fluminense, tem 33 pontos, conta com 8 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, 24 golos marcados e 26 sofridos. Nos últimos cinco jogos apenas venceu um, tendo no duelo mais recente empatado com o Atlético Goianiense.



Em relação ao confronto direto, o Flu leva quatro jogos seguidos a sofrer golo, ainda que curiosamente tenha vencido dois desses duelos - ambos por 2-1. Perdeu um por 5-0 e empatou o outro, o mais recente, a um golo. Como será desta?