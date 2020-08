Corinthians-Fortaleza: paulistas procuram entrar nos eixos

Inesperadamente empatados na tabela do Brasileirão no que a pontos diz respeito, Corinthians e Fortaleza encontram-se na madrugada de quinta-feira em São Paulo, numa partida 5.ª jornada da prova na qual estarão frente a frente duas formações com arranques de temporada algo para esquecer.



Os paulistas, habituais candidatos aos postos cimeiros, têm somente 4 pontos em três jogos, ao passo que os de Fortaleza, com mais um jogo nas pernas, têm os mesmos 4 pontos alcançados.



Curiosamente, para lá de estarem empatados em pontos, Timão e Fortaleza venceram e empataram nos últimos dois duelos e sempre com o mesmo resultado - 3-1 e 0-0.



No que ao confronto direto diz respeito, na temporada passada estas duas equipas voltaram a encontrar-se depois de onze anos de 'afastamento', tendo em ambos os encontros o Corinthians levado a melhor: 3-1 em Fortaleza e 3-2 em São Paulo. História para repetir?

CÓD 143 Corinthians 1.86 Empate 3.03 Fortaleza 4.11