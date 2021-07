Corinthians-Internacional: duelo de históricos no Brasil

Encontro entre duas equipas históricas do futebol brasileiro que não estão a passar propriamente uma boa fase. O Corinthians, apenas 10.º, entra em campo com 10 pontos em oito partidas, mais 1 ponto do que o Internacional, que está quatro posições abaixo.



Apesar desse registo, o Timão leva quatro encontros seguidos sem perder - ainda que apenas um tenha sido vencido. Nota ainda para os golos, que normalmente são poucos nos duelos do Corinthians, já que apenas dois dos últimos dez tiveram mais do que 3 no total.



Em relação ao Internacional, leva cinco jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em quatro deles também conseguiu marcar. Nessa mão cheia de jogos, refira-se, apenas por uma vez venceu, tendo empatado os outros dois jogos e perdido os restantes.



No capítulo do confronto direto, o Timão leva cinco jogos sem perder e quatro sem sofrer. No mais recente, jogado já este ano, no mês de fevereiro, o marcador não saiu do zero, algo que confirma a tendência dos últimos cinco encontros - nenhum com mais do que 3 golos.

CÓD 116 Corinthians 2.42 Empate 2.85 Internacional 2.68