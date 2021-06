Corinthians-São Paulo: noite de Clássico Majestoso

A Neo Química Arena é palco na madrugada de quinta-feira do sempre apaixonante dérbi entre Corinthians e São Paulo, numa partida da 8.ª jornada do Brasileirão que colocará frente a frente o 11.º e o 17.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, o Timão tem 9 pontos, fruto de duas vitórias e três empates, ao passo que o São Paulo surge com apenas 4 pontos, uma conta que surge através de quatro empates. O tricolor, refira-se, leva oito jogos seguidos a sofrer, sendo que nos últimos cinco não conseguiu vencer - pelo meio triunfou na Copa do Brasil para 'disfarçar' a má fase.



Voltando ao Timão, não perde há três jogos, sendo que em sete dos últimos nove jogos o marcador teve menos do que 3 golos. Falando em golos, apesar desse registo note-se que ambas as equipas marcaram em quatro dos últimos cinco duelos disputados.



Quanto ao confronto direto, num total de 348 jogos há vantagem do Corinthians, com 131 triunfos, contra os 106 do São Paulo. 111 acabaram em empate, como no mais recente, jogado há um mês e meio, no Paulistão. Como será desta vez?

CÓD 122 Corinthians 2.75 Empate 2.94 São Paulo 2.31