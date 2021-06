Corinthians-Sport Recife: à procura de melhor fase

Encontro da sexta ronda do Brasileirão, com um emabte entre o Corinthians e o Sport Recife, duas equipas separadas por quatro posições e apenas um ponto. Estão melhor os paulistas, com 5 pontos no 11.º posto, contra os 4 do Sport, que é 15.º.



Apesar de em melhor posição, o Corinthians leva quatro jogos seguidos sem vencer, incluindo um empate na Copa do Brasil, sendo que em seis dos últimos sete jogos não se viram mais do que 3 golos. A nível individual, Jemerson, Caíque, Ruan Oliveira, Danilo Avelar e Rómulo Otero são baixas certas, ao passo que Luan está em dúvida.



Quanto ao Sport, que neste jogo não terá Igor, Leandro Barcia, Everaldo e Marquinhos, venceu apenas um dos últimos sete jogos, tendo perdido quatro deles. A nível de golos, apenas um dos últimos oito jogos teve mais do que 3, sendo que em cinco dos últimos seis foi o Sport a sofrer primeiro.



A nível de confronto direto, na época passada houve um triunfo para cada equipa: o Sport venceu em casa por 1-0 e depois perdeu por 3-0 fora.

CÓD 147 Corinthians 1.61 Empate 3.3 Sport Recife 4.69