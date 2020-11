Coritiba-Bahia: tendências para inverter

Penúltimo encontro da 21.ª jornada do Brasileirão, com um embate entre o Coritiba e o Bahia, duas equipas que entrada desta ronda ocupavam o 15.º e o 9.º postos, respetivamente.



Em melhor situação na tabela, o Bahia entra em campo com 25 pontos e vindo de três vitórias consecutivas, uma delas referente à Copa Sul-Americana. Ainda assim, note-se que a formação baiana venceu apenas um dos últimos nove jogos fora de casa no Brasileirão.



Quanto ao Coritiba, com 20 pontos, tem assinado uma fase recente de altos e baixos, com três vitórias, quatro derrotas e três empates na última dezena de jogos. Ainda assim, note-se que nos dois mais recentes não perdeu: empatou com o Internacional e venceu diante do Atlético Goianiense. Por outro lado, a Coxa não perdeu nenhum dos últimos oito encontros caseiros diante deste mesmo Bahia.



No que ao confronto direto diz respeito, aí há vantagem teórica do Bahia, uma equipa que não perde há três jogos, isto pese embora a tal estatística que há pouco falámos. No duelo mais recente, disputado em agosto, o Bahia venceu por 1-0, isto depois dos dois empates que se registaram em 2017. Como será desta vez?

