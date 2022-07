Coritiba-Cuiabá: separados por 1 ponto na tabela

CÓD 160 Coritiba 2.01 Empate 3.16 Cuiabá 3.76

No encontro que marcará o fecho da jornada 19 do Brasileirão, Coritiba e Cuiabá encontram-se na madrugada de terça-feira no Couto Pereira, num duelo que colocará frente a frente o 16.º e o 15.º colocados, respetivamente.Com 20 pontos, o Cuiabá de António Oliveira vem de um empate moralizador diante do Atlético Mineiro, isto depois de ter perdido apenas pela margem mínima diante do Palmeiras. Nos últimos cinco encontros, por quatro vezes o Cuiabá foi a primeira equipa a sofrer, sendo que em termos de golos há a destacar também o facto de apenas um dos últimos nove jogos ter tido 3 ou mais no total final.Quanto ao Coritiba, com 19 pontos, não vence há três jogos (duas derrotas e um empate) e leva dez encontros seguidos a sofrer pelo menos um golo. Em nove desses duelos foi a primeira equipa a encaixar e em oito ao intervalo estava em desvantagem. No total, desses dez jogos metade tiveram 3 ou mais golos.Na conta do confronto direto, há apenas dois jogos a destacar, com uma vitória do Coritiba por 2-1 e depois um empate a três na segunda volta, isto em jogos da Série B de 2019.