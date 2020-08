Coritiba-Flamengo: cariocas obrigados a vencer

Vindo de dois jogos a perder no arranque da era pós-Jorge Jesus, o Flamengo entra este sábado em campo diante do Coritiba, fora de casa, com a absoluta necessidade de triunfar, numa partida da 3.ª jornada do Brasileirão no qual terá pela frente uma Coxa que também não arrancou da melhor forma, ao perder os dois jogos que disputou.



A viver uma fase de mudança com Domènec Torrent no comando, o Fla enfrentará neste duelo uma equipa visitada recém promovida ao Brasileirão, mas que no passado já causou problemas. Aliás, o Flamengo apenas venceu três dos últimos seis duelos, tendo inclusivamente perdido o mais recente, ao cair no Couto Pereira, há três anos, por 1-0.

CÓD 127 Coritiba 5.71 Empate 3.88 Flamengo 1.47