Coritiba-Fluminense: cariocas enfrentam adversário de boa memória

• Foto: Reuters

Encontro da 4.ª jornada do Brasileirão, com um embate entre duas equipas que entram nesta ronda com os mesmos 4 pontos, fruto de uma vitória, um empate e uma derrota.



Para o Fluminense será a chance de corrigir um arranque com poucos golos, já que em três jogos os cariocas apenas marcaram um tento. Por outro lado, isso também se reflete no registo habitual no marcador, com apenas um dos últimos nove jogos fora de casa do Flu (contando duelos da época passada) a ter pelo menos 3.



Do lado oposto, o Coritiba pode ter os mesmos pontos mas conta já com 6 golos marcados - e 4 sofridos. A Coxa vem de um empate a dois golos diante do Atlético Mineiro, algo que acaba por reforçar o registo dos últimos quatro encontros do Coritiba no Brasileirão, todos com pelo menos 3 golos.



Quanto ao confronto direto, o Fluminense não perdeu nenhum dos últimos oito jogos diante do Coritiba, tendo nos últimos quatro marcado pelo menos 2 golos. O último duelo, disputado há mais de um ano, acabou em empate a três, isto depois de no Rio de Janeiro o Flu ter goleado por 4-0.

Por Record

