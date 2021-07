Coritiba-Náutico PE: jogo de topo na Série B do Brasileirão

Duelo de topo na Série B do Brasileirão, com o líder Naútico a visitar o reduto do segundo colocado Coritiba, numa partida que colocará frente a frente duas equipas separadas por 5 pontos na tabela.



Sem derrotas no campeonato até ao momento (oito vitórias e seis empates), o Naútico está a realizar um início de campanha bastante positivo, ainda que nos últimos duelos tenha deixado escapar alguns triunfos, como mostra o registo de três empates nos últimos quatro jogos. Olhando a estatísticas, apenas um dos últimos cinco jogos tiveram mais do que três golos e tentos de ambas as equipas. Em cinco dos últimos sete o Naútico foi a primeira equipa a marcar.



Quanto ao Coritiba, com 25 pontos tem sete vitórias, quatro empates e dois desaires, sendo que um desses desaires foi na partida mais recente, que na altura travou uma série de nove duelos seguidos sem perder. Falando em séries, oito dos últimos dez duelos teve menos do que 3 golos.



Por fim, de referir que estas duas equipas não se enfrentam desde 2013.