Coritiba-Palmeiras: deslocação perigosa para equipa de Abel Ferreira

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Poucos dias depois de ter ascendido à liderança, graças a uma vitória sobre o Botafogo, o Palmeiras visita este domingo o sempre complicado reduto do Coritiba, numa partida da 11.ª jornada na qual terá pela frente o 5.º colocado.



Com 19 pontos, o Palmeiras vem de 16 jogos seguidos sem perder em todas as competições, sendo que nos últimos três nem golos sofreram. Em nove dos últimos dez, refira-se, a equipa de Abel Ferreira foi a primeira a marcar.



Quanto ao Coritiba não perdeu nenhum dos últimos três jogos, sendo que em termos de golos o habitual é termos poucos: nenhum dos últimos cinco jogos teve mais do que 2. Por outro lado, note-se que o Coritiba é até ao momento a melhor equipa a atuar em casa, com 13 pontos em 15 possíveis. A Coxa é mesmo uma de cinco equipas que ainda não perderam em casa.



Nas contas do confronto direto o Coritiba tem sido uma pedra no sapato do Palmeiras, já que nos

últimos quatro jogos venceu por três vezes.

Por Record

Temas

coritiba

botafogo

palmeiras