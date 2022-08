Coritiba-Santos: separados por 5 pontos na tabela do Brasileirão

O Estádio Couto Pereira recebe na madrugada de segunda para terça-feira o encontro entre Coritiba e Santos, da 21.ª jornada do Brasileirão, que colocará frente a frente o 15.º e o 9.º colocados, respetivamente.



Neste jogo sem Andrey, Warley Leandro e Egídio, o Coritiba entra em campo numa fase algo negativa, com apenas duas vitórias nos últimos dez jogos. Um registo recente que acaba por justificar o facto de ter apenas 22 pontos, com 6 vitórias, 4 empates e 10 derrotas.



Quanto ao Santos, tem 27 pontos e vem de dois empates seguidos. Envolvida noutras competições, o Santos venceu três dos últimos dez jogos, empatando quatro e perdendo três. Dessas derrotas duas foram na Série A, ao passo que a outra foi na Sul-Americana.



Quanto ao confronto direto, o Santos marcou primeiro nos embates com o Coritiba em quatro dos últimos cinco duelos. Uma tendência que apenas foi interrompida no segundo jogo destem ano entre as duas equipas, com o triunfo do Coritiba por 1-0 num duelo da 1.ª mão da Copa do Brasil. No balanço do ano, a Coxa venceu apenas esse duelo, tendo perdido os outros dois, por 2-1 e 3-0.

