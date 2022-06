Coritiba-São Paulo: boas séries em confronto

CÓD 162 Coritiba 3.2 Empate 2.99 São Paulo 2.31

Em jogo da 10.ª jornada do Brasileirão, Coritiba e São Paulo encontram-se na madrugada desta sexta-feira, numa partida que colocará frente a frente o 4.º e o 6.º colocados. Separados por duas posições, estas duas equipas têm os mesmos 14 pontos, pelo que este duelo permitirá 'desempatar' as contas.Olhando ao registo recente, o Coritiba vem de dois jogos seguidos sem perder, com vitória sobre o Botafogo e empate com o Ceará. Nesses dois jogos, tal como em quatro dos mais recentes cinco que a Coxa disputou, o marcador final ficou-se abaixo dos 3 golos. Em jogos do Brasileirão, o Coritiba venceu os últimos quatro jogos caseiros, sendo que nos três mais recentes venceu sempre pela margem mínima.Em relação ao São Paulo, nas contas de todas as provas leva 13 jogos seguidos sem perder, sendo que nos últimos cinco foi sempre a primeira equipa a marcar. Relativamente apenas ao campeonato, os paulistas levam quatro empates consecutivos. Por outro lado, apenas dois dos últimos 13 jogos dos paulistas fora de casa tiveram 3 ou mais golos.Em relação ao confronto direto, o São Paulo leva três jogos seguidos sem perder. Por outro lado, nos últimos dez apenas um não teve golos de ambas as equipas.