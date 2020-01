Cosenza-Crotone: histórico recente não condiz com a atual classificação

Cosenza e Crotone defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Serie B (segundo escalão de futebol italiano), num encontro que colocará frente a frente duas formações em posições completamente distintas na tabela classificativa.



À entrada para esta partida, o Cosenza encontra-se na 18.ª posição, com apenas 20 pontos, ao passo que o Crotone é 3.º classificado, com 31 pontos.



Nos últimos cinco jogos realizados o Cosenza registou duas vitórias (Pisa e Empoli), um empate (Perugia) e duas derrotas (Pordenone e Juve Stabia), enquanto que o Crotone amealhou três triunfos (Livorno, Frosinone e Trapani) e duas derrotas (Pordenone e Salernitana).



Relativamente ao confronto direto, destaque para três triunfos do Cosenza, contra nenhum do Crotone, tendo-se registado ainda dois empates entre ambos.

