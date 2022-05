Cosenza-Vicenza: permanência na Serie B em jogo

CÓD 158 Cosenza 2.35 Empate 2.9 Vicenza 2.75

Depois da vitória caseira na primeira mão, Cosenza e Vicenza encontram-se esta sexta-feira no Stadio San Vito, numa partida na qual os de Cosenza estão obrigados a, pelo menos, imitar aquilo que o Vicenza fez na primeira partida. Caso o consigam e mantenham esse resultado até final, acabam por garantir a permanência na Serie B, ao passo que os oponentes caem à Serie C.Vindo de quatro vitórias seguidas, o Vicenza está definitivamente num momento positivo, havendo nessa sequencia a particularidade de apenas ter sofrido golo num desses jogos. Em termos de golos, de notar que apenas dois dos últimos dez jogos do Vicenza tiveram 3 ou mais no total final.Quanto ao Cosenza, vem da tal derrota da primeira mão, que travou uma sequência de três jogo sem perder. Falando também em termos de golos, apenas dois dos últimos sete jogos tiveram 3 ou mais no total.Quanto ao confronto direto, o registo esta temporada é totalmente equilibrado, com uma vitória para cada equipa e um empate. O quarto duelo, ainda assim, será o mais decisivo de todos...