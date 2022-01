Costa do Marfim-Argélia: dia de decisões no Grupo E da CAN'2022

CÓD 238 Costa do Marfim 3 Empate 2.85 Argélia 2.2

Dia de decisões no Grupo E da CAN'2022, com a líder Costa do Marfim a jogar apenas pelo empate para se apurar para a próxima ronda da prova. Já a Argélia, com apenas um ponto, sabe que vencer é algo praticamente obrigatório para continuar a sonhar com a passagem à ronda seguinte.Com um empate e uma derrota até ao momento, a Costa do Marfim vem de um empate algo surpreendente diante da Serra Leoa, isto depois de ter iniciado a sua campanha a derrotar a Guiné Equatorial. Em temros individuais, a Costa do Marfim não terá Eric Bailly e Badra Sangaré disponíveis.Quanto à Argélia, neste jogo apenas com Djamel Benlamri como dúvida, deverá apresentar uma equipa totalmente revolucionada, com as entradas de Islam Slimani e Yacine Brahimi a estarem nas mudanças previsíveis. Os argelinos, refira-se, empataram a zero com a Serra Leoa e perderam com a Guiné Equatorial.Em termos de confronto direto, há quatro jogos a registar entre as duas equipas, com uma vitória para cada lado e sempre com golos de ambas as as equipas. Os quatro encontros foram na CAN, sendo que no mais recente, em julho de 2019, a Argélia venceu nos penáltis.