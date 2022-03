Costa Rica-E.U.A.: visitantes com pé e meio no Mundial'2022

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Costa Rica e Estados Unidos enfrentam-se na noite de quarta-feira em San José, numa partida na qual ficará fechada a situação de ambas as equipas tendo em vista o apuramento para o Mundial'2022. E aqui há desde logo algo bem claro, só uma verdadeira hecatombe tirará os norte-americanos da fase final e fará os costa-riquenhos apurarem-se diretamente.



Com 25 pontos, os EUA têm mais 3 pontos do que a Costa Rica e, por isso, até podem perder e mesmo assim seguir em frente. Mas 'só' podem perder por cinco golos, já que se a diferença ficar em seis a situação muda de figura por completo e seriam os da casa a avançar diretamente.



Colocando de lado essas contas, é hora de olhar ao registo recente de ambas as equipas, com a Costa Rica a chegar a este jogo vinda de seis partidas seguidas sem perder e três a ganhar - incluindo uma vitória sobre o Canadá. Os costa-riquenhos foram ainda a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos disputados.



Em relação aos EUA, não perderam nenhum dos últimos três jogos e em seis dos últimos oito duelos que jogaram foram também a primeira equipa a faturar.



Em termos de confronto direto, os EUA levam quatro vitórias seguidas sobre a Costa Rica, a última das quais em outubro do ano passado, com triunfo por 2-1.

Por Record