Costa Rica-Jamaica: obrigatório vencer

Encontro da 3.ª jornada de qualificação para o Mundial'2022 da Concacaf, com a Costa Rica a receber a visita da Jamaica, num duelo que colocará frente a frente duas seleções que estão praticamente obrigadas a triunfar, sob pena de condenarem as suas chances de apuramento para a fase final.



Com 1 ponto, fruto de um empate diante do Panamá, a Costa Rica vem de um desaire no domingo diante do México. A turma costariquenha, refira-se, leva quatro jogos sem ganhar e sem marcar, sendo que nos últimos cinco marcador teve sempre abaixo de três golos.



Quanato à Jamaica, tem duas derrotas nesta qualificação, diante de México e Panamá, levando ainda mais duas derrotas prévias, na Gold Cup, e ainda um registo de cinco jogos seguidos sempre a somar - e sempre em primeiro lugar.



No que ao confronto direto diz respeito, a Costa Rica leva nove jogos seguidos sem perder diante da Jamaica, sete seguidos a marcar, três sem sofrer e a vencer. No mais recente, disputado em julho, na Gold Cup, houve triunfo por 1-0.

CÓD 229 Costa Rica 1.69 Empate 3 Jamaica 3.95