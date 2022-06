Costa Rica–Nova Zelândia: passaporte para o Qatar em jogo

• Foto: Reuters

Costa Rica e Nova Zelândia discutem esta terça-feira, no Qatar, qual das duas equipas ocupará a derradeira vaga no Mundial'2022, num playoff a uma mão que será disputado no Estádio Ahmad Bin Ali na cidade de Al Rayyan, a oeste da capital Doha.



Os costariquenhos chegam a este playoff depois de terem sido quartos na zona norte-americana de apuramento, ao passo que os neozelandeses foram os vencedores da zona da OFC. Quem vencer entrará no Grupo E, juntamente com Espanha, Alemanha e Japão.



Olhando às estatísticas mais recentes, a Nova Zelândia vem de dois jogos sem ganhar, incluindo um desaire por 1-0 perante o Peru, num jogo que serviu de teste direto para esta partida. Quanto à Costa Rica, perdeu com o Panamá e mais recentemente ganhou a Martinique. Em ambos os jogos o marcador finalizou em 2-0.



Em termos históricos, este será o primeiro jogo entre ambas as equipas.

Por Record