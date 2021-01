Cova da Piedade-FC Porto B: com promessa de golos

No primeiro jogo do ano para ambas as equipas, Cova da Piedade e FC Porto B encontram-se esta segunda-feira no Municipal José Martins Vieira, num duelo da Segunda Liga que colocará frente a frente o 10.º e o 15.º colocados, duas equipas com 15 e 11 pontos, respetivamente.



Ambas equipas chegam a este jogo vindas de três partidas seguidas sem vencer, curiosamente com os mesmos dois desaires e um empate para registar. Por outro lado, similares também são os registos de golos, já que se viram pelo menos 3 tentos em seis dos últimos oito jogos do Cova da Piedade e em nove dos últimos dez dos dragões. Falando em golos, também se viram golos de ambas as equipas em seis dos últimos oito duelos do Cova da Piedade, um registo que também se apresentou nos mais recentes cinco duelos dos dragões.



E por falar em dragões, e ainda no capítulo dos golos, note-se que a equipa portista leva já 18 jogos seguidos a sofrer, sendo que em seis dos últimos oito foi mesmo a primeira equipa a encaixar.



Mais positiva para os dragões é mesmo o confronto direto. Aí, o FC Porto B não perdeu nenhum dos últimos seis duelos diante do Cova da Piedade, tendo sempre conseguido marcar nessa meia dúzia de jogos. No total, com 15 golos marcados e 5 sofridos, o FC Porto B ganhou quatro e empatou dois desses jogos.

