Cova da Piedade-Nacional: pior ataque e melhor defesa encontram-se

Cova da Piedade e Nacional defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga Pro (segundo escalão português de futebol), num encontro que colocará frente a frente o atual pior ataque e melhor defesa, respetivamente.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Cova da Piedade somou três derrotas (Académico de Viseu, Chaves e Académica) e dois empates (Vifranquense e Leixões), ao passo que o Nacional arrecadou três triunfos (Casa Pia, Farense e Estoril) e dois empates (Académico de Viseu e Oliveirense).



Relativamente à classificação de ambas as equipas, à entrada para esta jornada o Cova da Piedade surge na última posição, com apenas 8 pontos (2V, 2E e 11D), enquanto que o Nacional é líder isolado da prova, com 33 pontos (9V, 6E e 1D). De notar ainda que o emblema do concelho de Almada regista o pior ataque do campeonato, com apenas 9 golos marcados até ao momento, sendo que a formação madeirense soma a melhor defesa da prova (9 tentos sofridos).



No que toca ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Nacional contra apenas um do Cova da Piedade, sendo que as equipas registaram ainda um empate nos últimos cinco duelos disputados.

CÓD 158 Cova da Piedade 4.25 Empate 3.23 Nacional 1.76