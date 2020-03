Cova da Piedade-Sp. Covilhã: formações com dificuldade em somar triunfos

O Cova da Piedade recebe, este domingo, o Sp. Covilhã em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga Pro, num encontro que coloca frente a frente duas formações com muitas dificuldades em somar triunfos nos últimos encontros.



À entrada para esta jornada, o Cova da Piedade posiciona-se no penúltimo lugar da tabela classificativa, com 14 pontos, fruto de três triunfos, cinco empates e 15 derrotas até ao momento na prova, já o Sp. Covilhã é 8.º colocado, com 32, após somar nove vitórias, cinco empates e nove derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, os piedenses registaram três derrotas (Feirense, Benfica B e Varzim) e dois empates (Penafiel e Casa Pia), enquanto que a formação serrana somou um triunfo (Oliveirense), um empate (Leixões) e três derrotas (Vilafranquense, Ac. Viseu e Chaves).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Sp. Covilhã contra apenas um do Cova da Piedade nos últimos cinco duelos travados. Pelo meio, registou-se ainda um empate a zeros, em 2018.

CÓD 165 Cova da Piedade 2.56 Empate 2.76 Sp. Covilhã 2.79