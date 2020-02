Cova da Piedade-Varzim: dificuldades em vencer obriga a outros resultados

Cova da Piedade e Varzim defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga Pro, num encontro que coloca frente a frente duas formações com dificuldades em garantir triunfos nos últimos encontros disputados.



À entrada para esta jornada, o Cova da Piedade posiciona-se na penúltima posição da tabela classificativa, com 13 pontos, fruto de três triunfos, quatro empates e 14 derrotas, enquanto que o Varzim é 8.º colocado, com 30 pontos, após oito vitórias, seis empates e sete derrotas.



No que toca aos últimos cinco encontros disputados, os piedenses somaram um triunfo, dois empates e duas derrotas, o mesmo registo alcançado pelos poveiros.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Varzim contra nenhum do Cova da Piedade, tendo-se registado ainda dois empates entre ambos nos últimos cinco duelos.

CÓD 189 Cova da Piedade 2.62 Empate 2.88 Varzim 2.62