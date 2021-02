Cova da Piedade-Vilafranquense: jogo em atraso na Liga SABSEG

Num encontro em atraso da jornada 16 da Liga SABSEG, que se devia ter disputado há um mês, Cova da Piedade e Vilafranquense encontram-se esta quarta-feira no Municipal José Martins Vieira, num embate no qual estarão em confronto duas equipas a necessitar urgentemente de pontos para conseguir a tão desejada permanência no segundo escalão do futebol nacional.



Em posição mais delicada está o Vilafranquense, atualmente no 15.º posto, com 18 pontos, e que leva já seis jogos seguidos sem vencer e sempre a sofrer. Nesses seis jogos, refira-se, os de Vila Franca de Xira o melhor que conseguiram foram quatro empates.



Quanto ao Cova da Piedade, nos mesmos últimos seis jogos tem somente 5 pontos conquistados, mas a verdade é que conseguiu pelo meio um triunfo diante do Sp. Covilhã, que serviu como injeção de confiança para o que aí vem.



Note-se que estas duas equipas enfrentaram-se pela última vez em 2019, na altura com um empate a zeros. Haverá golos desta vez?

CÓD 123 Cova da Piedade 2.44 Empate 2.72 Vilafranquense 3.01