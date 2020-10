Coventry City-Bournemouth: visitantes ainda sem derrotas

Partida de abertura da jornada 4 do Championship, com o Coventry City a receber a visita do Bournemouth, num duelo que colocará frente a frente o 12.º e o 4.º colocados, respetivamente.



Com 7 pontos, fruto de duas vitórias e um empate, o Bournemouth vem de um triunfo por 1-0 sobre o Norwich, entrando nesta com três ausências a destacar: Lloyd Kelly, Junior Stanislas e Charlie Daniels.



Quanto ao Coventry, tem 4 pontos, conseguidos nas duas últimas partidas que disputou - empate com o Barnsley e vitória sobre o QPR -, tem também três baixas a destacar: Jodi Jones, Julien Da Costa e Liam Kelly.



No que a estatísticas diz respeito, de notar que se registaram pelo menos três golos e tentos de ambas as equipas em cinco dos últimos jogos do Coventry e em seis dos últimos oito do Bournemouth. Por outro lado, em seis dos últimos oito duelos do Coventry houve mesmo de cinco cartões, uma estatística que também se verificou nos últimos dez duelos do Bournemouth.

