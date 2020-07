Cracóvia-Lechia Gdansk: final da Taça da Polónia em jogo

Com as tarefas de campeonato já concluídas, Cracóvia e Lechia Gdansk encerram esta sexta-feira as respetivas temporadas 2019/20, defrontando-se em Lublin na final da Taça da Polónia, numa partida decisiva, a uma mão, que colocará frente a frente o sétimo e o quarto colocados da fase do apuramento do campeonato.



Equipa que acabou numa melhor posição, mercê dos seus 56 pontos, o Lechia Gdansk entra em campo depois de ter assinado um pós-paragem positivo, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas, ao passo que o Cracóvia, que acabou com menos 3 pontos, totalizou quatro triunfos, quatro derrotas e dois empates no pós-paragem.



Olhando a dados individuais, os de Cracóvia vão em três seguidos sem ganhar e sempre a sofrer, sendo que apesar desse facto foram a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete encontros. De resto, em seis dos últimos oito houve no marcador pelo menos três golos. Um registo de golos que também se viu nos jogos dos de Gdansk, mas em cinco dos últimos seis.



Quanto a confronto direto, de notar que os de Cracóvia ganharam os últimos cinco duelos, tendo sido a primeira equipa a marcar em quatro deles. Refira-se que três foram esta época, com um total de 7 golos marcados e somente 1 sofrido. Como será agora, num dia de decisão?