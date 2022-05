Criciúma-Cruzeiro: Raposa num grande momento

CÓD 136 Criciúma 2.85 Empate 2.75 Cruzeiro 2.15

Num jogo da 9.ª jornada da Série B brasileira, o líder Cruzeiro recebe na madrugada de sábado a visita do Criciúma, numa partida que colocará no caminho da raposa um conjunto que é 11.º, com 19 pontos.São menos 9 pontos do que o líder Cruzeiro, uma equipa que venceu seis dos oito jogos disputados, tendo apenas empatado um e perdido outro. Em 8 jogos, o Cruzeiro marcou apenas 9 golos e sofreu 3. Contando todas as provas, a Raposa leva sete jogos sem perder, seis a ganhar e sem sofrer golo. Em termos de golos, nenhum dos últimos sete duelos teve mais do que 3 golos.Quanto ao Criciúma, tem 10 pontos conseguidos garças a 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Em termos de golos também não há grandes números, já que apenas um do últimos nove jogos deste conjunto teve 3 ou mais golos.Em termos de confronto direto, o Cruzeiro não perdeu nenhum dos cinco jogos realizdos contra este oponente. O balanço é de três triunfos e dois empates, sendo que apenas um desses duelos não acabou com golos de ambas as equipas: o 0-0 de 2014.