Croácia-Áustria: croatas procuram manter registo positivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 119 Croácia 2.1 Empate 3.3 Áustria 3.55

Osijek recebe esta sexta-feira o início da campanha de Croácia e Áustria na Liga das Nações, com um embate da 1.ª jornada do Grupo A1 que promete bastante.Os croatas, que se apuraram diretamente para o Mundial'2022, entram em campo vindos de nove jogos seguidos sem perder, ao passo que os austríacos nesses mesmos nove encontros venceram quatro, empataram um e perderam quatro.Quanto a golos, os croatas foram os primeiros a marcar em seis dos últimos oito jogos, sendo que em cinco dos últimos sete encontros o marcador final teve 3 ou mais golos. Quanto à Áustria, leva cinco jogos seguidos a sofrer, sendo que em quatro deles foi a primeira equipa a encaixar.Nas contas do confronto direto, note-se que a Croácia venceu os dois jogos já disputados, ambos por 1-0.