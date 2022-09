Croácia-Dinamarca: duelo decisivo na corrida pela final four

CÓD 102 Croácia 2.5 Empate 3.25 Dinamarca 2.85

Surpreendente líder num grupo que, em teoria, teria a França como grande candidata, a Dinamarca pode esta quinta-feira carimbar o apuramento para a final four da Liga das Nações, necessitando para tal de vencer na visita a Zagreb, onde defrontará a segunda colocada Croácia.Os croatas, com 7 pontos, têm neste jogo a sua grande chance para ficar em boa posição para lutarem pela final four, já que se vencerem ascendem para a primeira posição e, a faltar uma partida, ficarão com 1 ponto de avanço sobre os dinamarqueses.Em termos individuais, a Croácia está na máxima força, ao passo que os dinamarqueses não contarão com Jonas Wind, Robert Skov e Andreas Cornelius.Quanto ao confronto direto, a Croácia venceu os três jogos já disputados entre estas duas equipas, incluindo o da primeira volta, na Dinamarca, por 1-0. Irá haver vingança nórdica?