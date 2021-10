Croácia-Eslováquia: croatas querem manter liderança do grupo H

Croácia e Eslováquia defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a oitava jornada da fase de apuramento europeu para o Mundial de futebol de 2022, no Qatar, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que estão inseridas no grupo H.

À entrada para esta ronda, a Croácia posiciona-se na liderança do grupo, com 16 pontos - em igualdade com a Rússia -, fruto de cinco vitórias, um empate e uma derrota, enquanto que a Eslováquia encontra-se no quarto posto, com nove pontos somados, após dois triunfos, três empates e dois desaires até ao momento na fase de qualificação para o Mundial.

Nos últimos cinco jogos disputados, a Croácia registou três vitórias (Eslováquia, Eslovénia e Chipre), um empate (Rússia) e uma derrota (Espanha), ao passo que a Eslováquia somou um triunfo (Chipre), um empate (Eslovénia) e três desaires (Espanha, Croácia e Rússia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Croácia, seleção que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países.