Croácia-Espanha: encontro com a história

Encontro dos oitavos-de-final do Euro'2020, com um embate entre duas seleções que tiveram fases de grupos nas quais tiveram de sofrer para conseguir alcançar os seus íntentos. Ambas as equipas acabaram em segundos nos respetivos grupos, com apuramentos apenas alcançados na derradeira ronda, onde acabaram por golear.



Moralizados por esse resultado - no caso diante da Escócia, por 3-1 -, os croatas apresentam-se neste jogo sem Lovren e Perisic, e com Vrsaljko em dúvida, numa partida na qual vão tentar superar pela primeira vez uma ronda a eliminar de um Europeu. Quanto aos espanhóis, que golearam a Eslováquia por 5-0, curiosamente também têm um encontro com a história, mas neste caso do lado positivo, já que nas três vezes em que foram campeões também acabaram a fase de grupos sem derrotas.



De olho em estatísticas, note-se que a Espanha não perde há dez jogos, ao passo que a Croácia leva já cinco partidas seguidas a sofrer. Curiosamente, em quatro delas o marcador ficou sempre abaixo dos 3 golos, sendo a exceção o triunfo da ronda prévia diante da Escócia.



Equipas prováveis



Croácia: Livakovic; Juranovic; Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlašic; Perišic, Petkovic



Espanha: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Sarabia



Note-se que estas duas equipas têm um registo de confronto direto com quatro jogos, havendo duas vitórias para cada lado. No mais recente, em 2018, os croatas venceram por 3-2 em casa, depois de terem perdido por 6-0 fora de portas.

CÓD 110 Croácia 6.32 Empate 3.7 Espanha 1.6