Croácia-França: vencer é praticamente obrigatório

CÓD 139 Croácia 3.7 Empate 3.45 França 2

Derrotados na primeira jornada deste Grupo A1 da Liga das Nações, Croácia e França encontram-se esta segunda-feira em Split, numa partida na qual é praticamente obrigatório para ambas as equipas vencer para manter bem viva a possibilidade de chegarem à final four da prova da UEFA.Surpreendida em Paris pela reviravolta da Dinamarca, a França procura o regresso aos triunfos, num jogo no qual contará com a equipa na máxima força. Didier Deschamps poderá, ainda assim, estar tentado a agitar um pouco a sua formação, de forma a tentar dar a volta ao momento gaulês.Quanto aos croatas, viram chegar ao fim uma série de nove jogos seguidos sem perder com a tal derrota diante da Áustria, isto numa partida na qual grande parte das figuras não atuaram. Por isso, praticamente encostado à parede, Zlatko Dalic deve apostar em nomes como Modric, Brozovic ou Perisic para colocar os franceses em sentido.Olhanod ao confronto direto, a França leva três jogos seguidos a ganhar à Croácia e seis sem perder. Em cinco deles ambas as equipas marcaram golos, sendo que também em cinco dos últimos seis o marcador final teve 3 ou mais golos. Os dois duelos mais recentes foram precisamente nesta Liga das Nações, quando em 2020 os franceses venceram por 4-2 em casa e 2-1 fora de portas. Haverá vingança?