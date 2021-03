Croácia-Inglaterra: de olho no que faz Portugal

Num jogo do mesmo grupo de Portugal, Croácia e Inglaterra encontram-se esta quarta-feira numa partida do Grupo D do Europeu de Sub-21, num duelo a disputar em Koper, no Bonifika Stadium, no qual estarão em confronto duas formações que entram em campo em situações distintas.



Os croatas até podem empatar caso a Suíça não vença diante do Portugal, ao passo que no caso da Inglaterra a necessidade de vencer é total e mesmo assim pode não chegar, já que para avançarem os ingleses terão de marcar vários golos e esperar também Portugal ganhe aos helvéticos.



Por isso, o mais certo é haver uma das mais abertas partidas deste Europeu, entre equipas que jogarão ao ataque e para vencer. Aliás, golos é aquilo que se vê com fartura, especialmente nas partidas dos ingleses, já que oito dos últimos dez duelos tiveram pelo menos 3 - curiosamente os que 'falharam' foram neste Europeu.



Quanto aos croatas, venceram por 3-2 na partida mais recente e tal como ingleses prometem também alguns golos no seu registo. Aliás, diante desta Inglaterra os croatas sofreram sempre golos, sendo que também nunca venceram. No duelo mais recente, em 2019, viu-se um empate a três golos. Como será desta vez?

CÓD 107 Croácia 3.11 Empate 3.03 Inglaterra 1.91