Croácia-Marrocos: quem ficará com a medalha de bronze do Mundial'2022?

Croácia e Marrocos defrontam-se na tarde de sábado, a partir das 15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugares no Campeonato do Mundo de futebol do Qatar, num encontro que colocará frente a frente as duas seleções que perderam nas meias-finais da competição, diante de Argentina e França, respetivamente.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que a Croácia registou uma vitória (Canadá), três empates (Bélgica, Japão e Brasil) e uma derrota (Argentina), enquanto que Marrocos somou três triunfos (Bélgica, Canadá e Portugal), um empate (Espanha) e um desaire (França).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser apenas o segundo duelo de sempre entre as duas formações - o primeiro terminou com um empate sem golos (0-0), e foi na primeira ronda da fase de grupos deste Mundial.