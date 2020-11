Croácia-Portugal: Seleção Nacional cumpre calendário mas quer somar os três pontos

Já sem qualquer possibilidade de qualificar-se para a fase final da Liga das Nações, Portugal entra esta terça-feira em campo, no estádio Poljud, na Croácia, com o objetivo de conquistar três pontos, tal como Rúben Dias e Fernando Santos apontaram esta segunda-feira na antevisão ao duelo.

À entrada para esta última ronda da fase de grupos da prova, Portugal posiciona-se no 2.º lugar, com 10 pontos, fruto de três vitórias, um empate e uma derrota, enquanto que a Croácia, vice-campeã do Mundo, encontra-se no 3.º posto, com os mesmos 3 pontos que a Suécia - seleções que ainda tentam assegurar a manutenção na Liga A.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade portuguesa, uma vez que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas seleções.