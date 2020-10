Croácia-Suécia: duelo à atenção de Portugal

Num dia no qual Portugal visita Paris para defrontar a França, Croácia e Suécia encontram-se em Zagreb, numa partida do Grupo 3 da Divisão A da Liga das Nações na qual se enfrentarão duas formações que até ao momento têm as suas contas pontuais a zero, depois de terem perdido as duas primeiras partidas.



Por isso, a 6 pontos do topo, tanto croatas como suecos estão obrigados a triunfar para manterem uma última réstia de esperança, havendo desde já a certeza de que em caso de empate a situação ficará praticamente arrumada. Já a equipa que eventualmente perder irá dizer também adeus...



Nesse sentido, havendo esse registo negativo das duas partidas já feitas, a verdade é que no teste prévio houve motivos de algum otimismo, com vitórias por 2-1 diante da Suíça e da Rússia, em jogos de preparação disputados na quarta e quinta-feira.



Jogos nos quais se confirmaram algumas tendências, como por exemplo o facto de a Croácia sofrer golos há seis jogos e a Suécia há três. Por outro lado, os últimos cinco encontros da Croácia tiveram pelo menos três golos, sendo que na meia dúzia mais recente houve golos de ambas as equipas. Quanto ao lado sueco, a estatística é inversa, com quatro dos mais recentes cinco encontros a terem menos de três golos.



Por fim, olhando ao confronto direto, a Croácia vai em três jogos seguidos a marcar diante desta Suécia, havendo por agora um balanço de duas vitórias croatas contra uma sueca. Como será agora?

CÓD 105 Croácia 1.82 Empate 3.38 Suécia 4.13