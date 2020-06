Cronulla Sharks-Cant. Bulldogs: vencer é necessário

Com uma vitória até ao momentos nos cinco jogos já disputados na NRL, o campeonato australiano de râguebi, Cronulla Sharks e Canterbury Bulldogs encontram-se na noite de sábado no Shark Park, num embate no qual ambas as formações vão partir em busca do tal segundo triunfo da temporada, sendo que curiosamente a sequência ao momento é a mesma: três derrotas, uma vitória e um desaire.



Agora será hora de desempatar esse registo, isto num encontro no qual os Cronulla Sharks defendem uma vantagem no passado recente, com cinco vitórias na última meia dúzia de jogos. Curiosamente, no mais recente foi o Canterbury Bulldogs a levar a melhor, vencendo no ano passado por 16-14. Irá a história repetir-se?

CÓD 400 Cronulla Sharks 1.45 Empate 19.12 Cant. Bulldogs 2.31