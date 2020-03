Cronulla Sharks-Melbourne Storm: equipa da casa tenta primeira vitória

Duelo da segunda jornada do campeonato nacional de râguebi da Austrália, com os Cronulla Sharks a receberem a visita dos Melbourne Storm, num duelo no qual estarão frente a frente duas formações com arranques distintos de temporada.



Os da casa perderam na primeira partida diante dos South Sydney Rabbitohs, por 22-18, ao passo que os forasteiros conseguiram arrancar a ganhar, batendo os Manly Sea Eagles por 18-4.



Olhando para o passado recente, houve uma vitória para cada lado nos dois duelos disputados no ano passado. Como será neste primeiro encontro do ano?

CÓD 147 Cronulla Sharks 2.26 Empate 28.69 Melbourne Storm 1.43