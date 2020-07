Crotone-Benevento: duelo de topo na Serie A

Já com o passaporte garantido para a subida à Serie A, o Benevento visita esta sexta-feira o reduto do Crotone, a equipa que ocupa a segunda posição na tabela e que ainda luta de forma titânica com mais três equipas pela derradeira vaga de acesso direta ao principal escalão do futebol italiano.



Sem qualquer pressão, o Benevento chega a este jogo vindo numa sequência de 22 jogos seguidos sem perder, três deles no pós-paragem, com duas vitórias e um empate. Para mais, nos últimos quatro jogos não sofreu golos, sendo que em quatro dos mais recentes cinco foi a primeira equipa a marcar - no único que tal não sucedeu o marcador ficou a zeros.



Quanto ao Crotone, também vai numa boa fase, com sete jogos seguidos sem perder, ainda que haja a particularidade de nos últimos três ter empatado. Por outro lado, em seis dos últimos sete foi a primeira equipa a marcar e em seis dos últimos oito há a destacar o facto de ambas as equipas terem faturado.



Por fim, de notar que na primeira volta houve vitória do Benevento por 2-0, num jogo no qual confirmou a vantagem teórica de jogar em casa, já que nos últimos três duelos como anfitrião levou sempre a melhor ante o Crotone. Como será desta vez, agora no território inimigo?