Crusaders FC-Basileia: helvéticos visitam Irlanda do Norte na frente

CÓD 180 Crusaders FC 7.6 Empate 4.7 Basileia 1.31

Depois do triunfo conseguido em casa, por 2-0, o Basileia visita o reduto do Crusaders FC, num duelo da 2.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Conference League no qual entra em campo com tudo para conseguir o apuramento para a ronda seguinte.A atuar em casa, o conjunto irlandês tentará repetir aquilo que conseguiu na 1.ª pré-eliminatória, qaundo deu a volta a uma desvantagem diante do Magpies - perdeu por 2-1 e venceu por 3-1 em casa. Contudo, do lado oposto estará uma equipa helvética de outra tarimba, que promete não se deixar surpreender.De notar que o Basileia tem já nas pernas dois encontros do campeonato suíço, ao passo que o Crusaders, mesmo não tendo disputado qualquer partida no plano interno, tem também um total de três partidas jogadas - já que disputou também a 1.ª pré-eliminatória.