Cruzeiro-Vitória: duelo de aflitos na Série B brasileira

Encontro da 17.ª jornada da Série B do Brasileirão, com um embate entre duas equipas algo aflitas na tabela. O Cruzeiro, uma formação que em teoria devia estar a lutar para subir, está em 15.º e apenas surge 3 pontos acima da zona de despromoção, precisamente onde está este Vitória, com 13 pontos.



Com 20 golos marcados e 26 sofridos, Cruzeiro venceu apenas um dos últimos dez jogos, tendo pelo caminho perdido três e empatado seis. Nessa dezena de jogos, refira-se, a raposa marcou 11 golos e sofreu 15.



Quanto ao Vitória, não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, não marcou em quatro deles, sendo que nessa sequência constam dois desaires na Copa do Brasil, perante o Grémio, por 3-0 e 1-0.



Quanto ao confronto direto, o Cruzeiro leva três jogos seguidos a ganhar - e sem sofrer - e 15 sem perder. No registo global, apenas um dos últimos sete jogos entre estas equipas teve mais do que 3 golos.

CÓD 214 Cruzeiro 1.59 Empate 3.1 Vitória BA 4