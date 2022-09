Cruzeiro-Vasco da Gama: jogo grande na Série B do Brasileirão

CÓD 157 Cruzeiro 1.71 Empate 3.15 Vasco da Gama 4.85

Num jogo entre equipas habituadas a andar na Série A, Cruzeiro e Vasco da Gama encontram-se na madrugada de quinta-feira em Belo Horizonte, num duelo da 31.ª jornada da Série B na qual a Raposa procura cimentar uma liderança cada vez mais segura, diante de uns cariocas que, no quarto posto, ainda não estão verdadeiramente tranquilos na luta pela subida.Com 65 pontos, o Cruzeiro tem 14 pontos de avanço para o Bahia, o que permite jogar até final com relativa tranquilidade. Isso acaba também por ajudar a ampliar sem pressão a recente fase positiva, com 13 jogos seguidos sem perder. Em termos de golos, o Cruzeiro foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos que disputou.Quanto ao Vasco da Gama, vai vivendo uma temporada de altos e baixos, tendo até ao momento 48 pontos, menos 17 do que o adversário desta ronda e apenas mais 3 do que o Londrina, a equipa que ocupa a quinta posição. Nos últimos dez jogos os cariocas venceram quatro, empataram um e perderam cinco, sendo que nos últimos oito sofreram sempre pelo menos um golo. Falando precisamente de golos, em quatro dos últimos cinco jogos do Vasco ambas as equipas marcaram, houve pelo menos 3 golos e os cariocas foram os primeiros a marcar.QUnato ao confronto direto, o registo de golos é baixo, já que apenas um dos últimos sete jogos teve 3 ou mais golos. Curiosamente, em seis dos últimos sete o Vasco foi a primeira equipa a faturar. Foi isso que se viu na primeira volta, com o triunfo vascaíno por 1-0 em São Januário.