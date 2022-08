Crystal Palace-Arsenal: dérbi londrino abre Premier League

CÓD 128 Crystal Palace 4.19 Empate 3.63 Arsenal 1.77

Arranca a Premier League, com a disputa de um dérbi londrino entre Crystal Palace e Arsenal no qual as duas equipas esperam conseguir triunfos para iniciar da melhor forma uma temporada que ambas esperam que seja melho do que a anterior.Neste jogo sem Jack Butland, James McArthur e Sam Johnstone, o Crystal Palace vem de uma pré-temporada com seis jogos nos quais venceu três, empatou um e perdeu dois. Quanto ao Arsenal, com quatro jogadores em dúvida, entre os quais Fábio Vieira, venceu os cinco encontros de preparação que disputou, incluindo uma goleada por 6-0 ao Sevilha. No total, os gunners marcaram 20 golos e sofreram 4.Em termos de confronto direto, na época passada o Palace venceu por 3-0 no jogo que disputou em casa, tendo antes empatado a zeros no reduto dos gunners. Esse nulo, refira-se, foi um de dois duelos dos últimos dez nos quais não houve 3 golos e tentos de ambas as equipas.