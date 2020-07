Crystal Palace-Manchester United: red devils na luta milionária

Sem derrotas há 18 partidas e a viver um dos melhores momentos dos últimos tempos - muito por culpa da influência de Bruno Fernandes -, o Manchester United entra esta quinta-feira em campo diante do Crystal Palace numa partida da 36.ª jornada da Premier League na qual poderá garantir a subida a uma posição de Liga dos Campeões, algo que era visto como muito improvável até há algum tempo.



Do lado oposto, o Palace vive uma fase totalmente oposta, com cinco derrotas consecutivas, que curiosamente anularam uma boa fase que vinha do pré-paragem, com quatro triunfos seguidos. Nesses cinco jogos mais recentes, refira-se, os londrinos foram sempre a primeira equipa a sofrer, algo que tem significado a derrota e a incapacidade para reagir à adversidade.



Quanto ao confronto direto, de notar que quatro dos últimos cinco jogos tiveram pelo menos três golos, tal como sucedeu na primeira volta, com uma inesperada vitória do Palace em Old Trafford por 2-1. Agora com uma nova 'cara', os red devils tentarão dar a volta ao texto e vingar-se certamente.

CÓD 137 Crystal Palace 8.8 Empate 4.67 Manchester Utd. 1.32