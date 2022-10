Crystal Palace-Wolverhampton: separados por um ponto

Em jogo da 11.ª jornada da Premier League, Crystal Palace e Wolverhampton encontram-se esta terça-feira em Londres, numa partida que colocará frente a frente o 13.º e o 17.º, que estão separados por 1 ponto na tabela.



Em melhor posição, os londrinos enfrentarão este jogo sem as contribuições de Jack Butland, James McArthur, Nathaniel Clyne, Nathan Ferguson e Chris Richards, procurando perante os seus adeptos alcançar o terceiro triunfo caseiro em seis jogos.



Quanto ao Wolves, sem Sasa Kalajdzic, Raúl Jiménez, Chiquinho e Pedro Neto, vem de uma importantíssima vitória sobre o Nottingham por 1-0, que colocou ponto final numa série de três derrotas seguidas. Olhando aos jogos mais recentes, apenas dois dos últimos sete do Wolves tiveram 3 ou mais golos.



Quanto ao confronto direto, o Palace leva três jogos seguidos a ganhar sem sofrer golos. Falando em golos, nenhum dos últimos nove embates entre estas equipas teve mais do que 2 no total final.

