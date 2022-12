CS Mioveni-CSU Craiova: visita ao último colocado para voltar a ganhar

CÓD 248 CS Mioveni 4,2 Empate 3,2 CSU Craiova 1,62

Em jogo da 20.ª jornada do campeonato romeno, o último colocado CS Mioveni recebe esta segunda-feira a visita do CSU Craiova, uma equipa que entra nesta ronda na 5.ª posição, com 32 pontos. Do lado oposto, o CS Mioveni tem apenas 8 pontos e está já a 9 pontos do penúltimo.A formação da casa acumula três derrotas consecutivas no conjunto de todas as competições, mas no campeonato leva já dez encontros seguidos sem conhecer o sabor da vitória. Por outro lado, o CS Mioveni sofreu golos nos últimos quatro golos de campeonato e em cinco dos últimos seis duelos (contando todas as provas) sofreu primeiro.Quanto ao CSU Craiova, vem de três jogos sem ganhar no campeonato, ainda que nos últimos sete tenha vencido quatro, empatado dois e somente perdido um. Nos últimos cinco jogos sofreu pelo menos um golo, sendo que em quatro deles também conseguiu marcar (em seis dos últimos sete fê-lo em primeiro lugar).Quanto ao confronto direto, o CSU Craiova venceu os últimos cinco encontros, tendo chegado ao intervalo na frente em quatro deles. Este ano já foi disputado um desses duelos, tendo o Craiova vencido por 1-0.