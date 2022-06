CSA-Grêmio: visitantes num grande momento

CÓD 105 CSA 3.05 Empate 2.85 Grêmio 2.3

Quarto colocado na tabela da Série B do Brasileirão, o Grêmio visita na madrugada desta sexta-feira o Estádio Rei Pelé, para defrontar o CSA, o 16.º colocado, num jogo da 14.ª jornada da prova.Atualmente numa posição de promoção, com 21 pontos, o tricolor gaúcho vem de oito jogos seguidos sem perder e sete consecutivos sem sofrer golos. Nesse período a turma de Porto Alegre venceu três jogos e empatou quatro, todos eles sem golos, claro está. Isso acaba por dar força ao registo global de golos, com menos de 3 golos em todos os últimos cinco duelos que disputou.Quanto ao CSA, tem 14 pontos e leva quatro jogos seguidos sem ganhar. Aliás, em 13 jogos o CSA apenas venceu dois, tendo empatado oito e perdido três. Marcou somente 8 e sofreu 10. Isso acaba também por justificar o registo de golos recente, com apenas dois dos últimos dez jogos a terem 3 ou mais golos.No que a confronto direto diz respeito, o registo tem de momento dois jogos, ambos em 2019, na Série A, havendo um triunfo do Grémio e um empate a registar. Como será o terceiro embate?