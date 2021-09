CSKA Moscovo-Ak Bars Kazan: duelo de quartos na KHL

Aí está mais um jogo da KHL, agora com um embate entre duas equipas de conferências distintas e que neste arranque de temporada até estão a dar boa conta de si.



O CSKA Moscovo, quarto no Oeste, entra em campo com 16 pontos, ao passo que o Ak Bars Kazan, em igual posição no Este, tem também os mesmos 16 pontos, ainda que curiosamente tenha menos um triunfo no final do tempo regulamentar do que o seu oponente desta ronda (8 contra 7).



Olhando aos jogos recentes, os moscovitas entram em campo vindos de uma vitória no prolongamento diante do Sibir, tendo nos últimos dez ganho sete e perdido três. Quanto aos visitantes, chegam a este jogo vindos de um desaire, tendo nos últimos dez duelos ganho seis e perdido quatro.



Na última dezena de duelos, refira-se, ambas as equipas apenas tiveram dois duelos com mais do que 6 golos.



Quanto ao confronto direto, na época passada em três duelos houve vantagem ao CSKA, com dois triunfos contra um do Kazan. Como será desta?

CÓD 412 CSKA Moscovo 2 Empate 3.75 Ak Bars Kazan 2.9