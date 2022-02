CSKA Moscovo-Anadolu Efes: de olho no playoff da Euroliga

Encontro da fase regular da Euroliga, com um embate entre duas equipas com ambições reais de chegar ao playoff que definirá o campeão. O CSKA Moscovo, que atua em casa, está mesmo numa posição de apuramento, no 5.º lugar, ao passo qeu Anadolu Efes está logo à espreita, no 9.º



Os russos, com 13 vitórias e 8 derrotas nesta prova, chegam a este duelo depois de terem ganho três dos últimos quatro encontros realizados recentemente na Euroliga, ao passo que o Anadolu Efes tem 10 triunfos e 11 desaires, sendo que três deles foram somados nos últimos quatro jogos.



Em termos individuais, nos russos os destaques são Will Clyburn (15,1 pontos de média), Nikola Milutinov (6,2 ressaltos de média) e Alexey Shved (3,3 assistências em média). Já do lado oposto Vasilije Micic é o atleta com melhor média de pontos (16,9), Adrien Moerman o melhor ressaltador (5,4) e Shane Larkin o melhor assistente, com 5.



Em termos de confronto direto, olhar primeiro aos registos pontuais, com 165 pontos de média na última dezena de encontros: 86 foram da autoria do CSKA, 79 por parte dos russos. Um registo que se viu amplamente nos últimos três duelos, em especial o último, jogado em novembro, que terminou em 100-96.

Por Record